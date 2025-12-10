Скидки
Гендиректор «Сибири»: до конца сезона мы пойдём текущим тренерским штабом, без изменений

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Ярослав Люзенков останется до конца текущего сезона КХЛ.

— Разговаривали уже в клубе насчёт будущего Ярослава Люзенкова? Собираетесь ли вы в ближайшее время убрать приставку «исполняющий обязанности» у его должности?
— На сегодняшний день эта приставка у него сохраняется. Но до конца сезона мы пойдём текущим тренерским штабом, без изменений и усилений. Так что судьба Ярослава Игоревича будет решаться на заседании попечительского совета клуба, которое пройдёт по окончании чемпионата, – заявил Крутохвостов.

«Сибирь» с 26 очками после 34 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

