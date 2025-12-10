Скидки
Дегтярёв: хозяева ОИ хотели бы видеть Овечкина и сборную, знаем по неофициальным каналам

Дегтярёв: хозяева ОИ хотели бы видеть Овечкина и сборную, знаем по неофициальным каналам
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что организаторы хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии хотели бы видеть сборную России в числе участников.

«Сами организаторы — итальянцы — хотели бы видеть сборную России и Овечкина в Милане. Мы это знаем по неофициальным каналам. Болельщики хотели бы видеть, телевизионщики и журналисты хотели бы видеть. Но федерация пока что заняла другую позицию», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

