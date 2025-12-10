Скидки
Александр Овечкин ответил на вопрос о возвращении в московское «Динамо»

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возвращении в родное московское «Динамо» после окончания контракта в США.

«Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на сезоне, на следующей игре, а там посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Овечкина RG.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 29 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующей игре «Кэпиталз» встретится с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря.

