Главная Хоккей Новости

Крикунов: не удивлюсь, если НХЛ не поедет на Олимпиаду, видимо, уже готовятся к этому

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с ареной для хоккейного турнира Олимпиады-2026. Ранее в НХЛ допустили вариант, при котором игроки лиги не поедут на турнир из-за небезопасных условий на стадионе.

«Не удивлюсь, если НХЛ не поедет на эту Олимпиаду. Они вполне могут так поступить. Просто сборные США и Канады наберут игроков из низших лиг. Видимо, они уже готовятся к этому, стелют соломку, раз такие заявления делают.

Но итальянцы как организаторы Олимпиады – разгильдяи, конечно. Как можно сдавать объект за три дня до начала олимпийского турнира? Это несерьёзно. Всё равно какие-то недоделки, недочёты останутся, которые не успеют исправить, а Олимпиада уже начнётся. Лёд, может, ещё протестируют, но арена будет небезопасной. На ней же не проводили тестовые соревнования, не заполняли полностью болельщиками», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

