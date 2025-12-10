Гендиректор московского «Динамо» — о смене тренера: пока довольны, как всё происходит

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о перестановках в тренерском штабе и протесте болельщиков против отставки Алексея Кудашова. Напомним, исполняющим обязанности главного тренера клуба является Вячеслав Козлов.

— Никакой адаптации нет. Вячеслав Анатольевич [Козлов] хорошо знал команду. Это человек, который имеет огромный игровой опыт, не просто играл, а поднимал Кубки Стэнли над головой. Он давно работает в клубе, знает ребят, а ребята знают его требования. Пока довольны, как всё происходит.

— Болельщики активно протестовали против отставки Кудашова?

— У нас есть специалист по работе с болельщиками, идёт постоянное общение. Право болельщиков проявлять реакцию. Со стороны клуба нет никакого осуждения. Главное, чтобы все решения пошли на благо клуба, — цитирует Сушко «Советский спорт».