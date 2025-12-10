«Спартак» не запрещал Ружичке и Ярошу ехать на Олимпиаду в составе сборной Словакии

Как стало известно корреспонденту «Чемпионату», «Спартак» не запрещал своим словацким хоккеистам Адаму Ружичке и Кристиану Ярошу ехать на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Московский клуб не отпустил своих игроков на декабрьский турнир-аналог Евротура. Тем не менее решение об Олимпиаде будет приниматься самими хоккеистами и тренерским штабом сборной Словакии ближе к турниру. На данный момент национальная команда не высылала приглашения спортсменам, поскольку до старта ОИ-2026 остаётся много времени.

Напомним, Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.