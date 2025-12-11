Скидки
«Большая ответственность». Елесин — о роли капитана в сборной «Россия 25»

«Большая ответственность». Елесин — о роли капитана в сборной «Россия 25»
Защитник сборной «Россия 25» Александр Елесин рассказал о своей роли капитана на турнире «Кубок Первого канала».

— Вы будете капитаном «России 25» на этом турнире. Расскажите поподробнее, что это значит для вас?
— Это очень большая ответственность.

— Какова роль капитана на таком краткосрочном турнире?
— В первую очередь, помогать команде своей игрой. Здесь достаточно ребят, которые могут взять на себя роль лидера на льду и в раздевалке, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Елесиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 декабря, в 10:00 мск.

