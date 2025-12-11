Елесин — о первой половине сезона «Локомотива»: не надо зацикливаться на месте в таблице
Защитник «Локомотива» Александр Елесин оценил первую половину сезона для ярославского клуба.
— Как оцените пройденный отрезок в сезоне для «Локомотива»? С одной стороны, сейчас команда идёт на втором месте, с другой – в ноябре была серия поражений.
— Думаю, что не надо зацикливаться на месте в таблице. Главное, чтобы было должное качество игры. Если оно позволяет тебе опереться, то нужно брать очки. Если все придерживаются системы, то место в турнирной таблице будет выше, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.
«Локомотив» с 48 очками занимает второе место в таблице Запада КХЛ.
