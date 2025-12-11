Скидки
«Схожие вещи есть, но система отличается». Елесин — о Никитине и Хартли

Защитник «Локомотива» Александр Елесин рассказал о системе работы нынешнего главного тренера железнодорожников Боба Хартли и бывшего наставника Игоря Никитина.

— Есть ли разница в подходе у Никитина и Хартли, если мы говорим о регулярном чемпионате? Про второго говорили во времена работы в «Авангарде», что для него этот этап – подготовка к плей-офф.
— В любом случае результат есть результат. Нужно делать работу в каждом матче. Но это вообще два разных тренера. Схожие вещи есть, но система отличается, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

«Локомотив» с 48 очками занимает второе место в таблице Запада КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Елесиным читайте на «Чемпионате»:
«Никакого шоу на Кубке Первого канала, главное — результат». Интервью с Елесиным
Эксклюзив
