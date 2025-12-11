Скидки
Капитан «Локомотива» рассказал, считает ли ЦСКА самым принципиальным соперником

Защитник «Локомотива» Александр Елесин ответил на вопрос, считает ли ЦСКА самым принципиальным соперником. Напомним, в межсезонье бывший главный тренер железнодорожников Игорь Никитин перешёл в армейский клуб.

— Вы недавно сказали, что игры с ЦСКА в этом сезоне принципиальные. А можно ли сказать это не в разрезе ухода тренерского штаба, а в плане встреч в плей-офф в предыдущие годы?
— Да нет, у нас очень много соперников, игры с которыми как дерби. ЦСКА в их числе, но не самый принципиальный, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

«Локомотив» с 48 очками занимает второе место в таблице Запада КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Елесиным читайте на «Чемпионате»:
«Никакого шоу на Кубке Первого канала, главное — результат». Интервью с Елесиным
Эксклюзив
«Никакого шоу на Кубке Первого канала, главное — результат». Интервью с Елесиным
