Диллон Дюбе, оправданный по делу о сексуальном насилии, подписал пробный контракт в АХЛ

Бывший нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе, который ранее был оправдан по обвинению в сексуальном насилии, подписал пробный контракт с клубом АХЛ «Спрингфилд», являющимся фармом «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов».

27-летний Дюбе прошлый сезон провёл в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Канадский нападающий сыграл 46 матчей с учётом плей-офф и набрал 11 (4+7) очков.

Дюбе был выбран «Калгари Флэймз» во втором раунде под общим 56-м номером на драфте НХЛ 2016 года. За шесть сезонов в составе «Калгари» Дюбе набрал 127 (57+70) очков и 105 минут штрафного времени в 325 играх регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.