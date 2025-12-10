Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Диллон Дюбе, оправданный по делу о сексуальном насилии, подписал пробный контракт в АХЛ

Диллон Дюбе, оправданный по делу о сексуальном насилии, подписал пробный контракт в АХЛ
Комментарии

Бывший нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе, который ранее был оправдан по обвинению в сексуальном насилии, подписал пробный контракт с клубом АХЛ «Спрингфилд», являющимся фармом «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов».

27-летний Дюбе прошлый сезон провёл в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Канадский нападающий сыграл 46 матчей с учётом плей-офф и набрал 11 (4+7) очков.

Дюбе был выбран «Калгари Флэймз» во втором раунде под общим 56-м номером на драфте НХЛ 2016 года. За шесть сезонов в составе «Калгари» Дюбе набрал 127 (57+70) очков и 105 минут штрафного времени в 325 играх регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Официально
NHLPA выступила с заявлением о решении НХЛ по хоккеистам канадской молодёжки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android