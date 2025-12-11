«Он всегда был неуступчивым». Елесин — о Радулове

Защитник «Локомотива» Александр Елесин рассказал о совместной игре с форвардом ярославского клуба Александром Радуловым.

— По поводу Радулова всегда говорят, что это сгусток энергии. Вы, поиграв с ним, можете сделать вывод: таким нужно родиться или можно стать?

— Думаю, в нём это присутствовало с малых лет, он всегда был неуступчивым. Поэтому он и построил карьеру, добившись такого результата, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, «Локомотив» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.