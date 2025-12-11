Елесин — о Сурине: он находится под крылом Сани Радулова

Защитник «Локомотива» Александр Елесин рассказал об игре форварда ярославского клуба Егора Сурина в звене с нападающим Александром Радуловым.

— Как меняется Егор Сурин, видите ли вы, что он начинает взрослеть, может быть, как-то по-другому смотреть на вещи?

— Я думаю, да. У него есть талант, он важная часть коллектива. Он под крылом Сани Радулова, он может помочь, объяснить, что нужно делать и почему, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, «Локомотив» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.