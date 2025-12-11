Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Елесин — о Сурине: он находится под крылом Сани Радулова

Елесин — о Сурине: он находится под крылом Сани Радулова
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Елесин рассказал об игре форварда ярославского клуба Егора Сурина в звене с нападающим Александром Радуловым.

— Как меняется Егор Сурин, видите ли вы, что он начинает взрослеть, может быть, как-то по-другому смотреть на вещи?
— Я думаю, да. У него есть талант, он важная часть коллектива. Он под крылом Сани Радулова, он может помочь, объяснить, что нужно делать и почему, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, «Локомотив» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Елесиным читайте на «Чемпионате»:
«Никакого шоу на Кубке Первого канала, главное — результат». Интервью с Елесиным
Эксклюзив
«Никакого шоу на Кубке Первого канала, главное — результат». Интервью с Елесиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android