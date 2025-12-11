«Ты должен проникнуться требованиями». Елесин — о новом тренере в чемпионской команде

Защитник «Локомотива» Александр Елесин ответил, сильно ли изменился подход к игре с приходом Боба Хартли в чемпионскую команду.

— Как в ситуации, когда команда только-только стала чемпионом, её костяк почти полностью сохранился, впитывать идеи другого тренера? Не случается ли диссонанса, ведь только что выиграли, показывая другой хоккей?

— У нас другого нет, ты должен внимать, проникнуться требованиями нового тренера. Для того чтобы достичь цели, надо слушать и понимать тренера, — сказал Елесин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

«Локомотив» с 48 очками занимает второе место в таблице Запада КХЛ.