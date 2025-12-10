Скидки
Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру столичного клуба в текущем сезоне НХЛ.

«Самое главное — одерживать победы. В конечном счёте если не набирать очки, это, вероятно, будет стоить тебе плей-офф. Сейчас команда в хорошем состоянии. Конечно, есть травмы, но ребята очень быстро набирают обороты», — приводит слова Овечкина RG.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

