«Однажды с щелчка сломали ногу — было жёстко». Джиошвили — о запоминающихся травмах

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о своих запоминающихся травмах за время карьеры.

— Расскажи про свои самые запоминающиеся травмы в хоккее.

— Мне однажды с щелчка сломали ногу — это было жёстко. Три месяца ходишь на костылях, восстанавливаешься, потому что тренировки никто не отменял.

А ещё была история, когда я играл в ВХЛ. Я до сих пор не понимаю, как сломал ногу и в какой момент это произошло. Выхожу на игру, нога немного побаливает, но матч провожу нормально. Потом мы вылетаем в Китай на следующие игры, и там я замечаю, что нога сильно опухла. Однако всё равно выхожу на тренировку. У нас тренером был Леонид Тамбиев, а у него правило: «Если выходишь на тренировку — работаешь на 100%. Иначе никак». И вот на тренировке понимаю, что мне уже тяжело. Начал играть во втором звене, а закончил в четвёртом. Получил немного критики от тренера, что, мол, филоню (смеётся). В итоге выхожу на игру — делаю гол+пас. Потом у нас была следующая игра в Китае — её тоже провёл, хотя было уже тяжеловато. Когда вернулся домой, пошёл на КТ, и она показала перелом. Врач позвонил Леониду Григорьевичу, он назвал меня бойцом… И сообщил, что его уволили. Так что хвалил меня уже новый тренер, — цитирует Джиошвили сайт КХЛ.