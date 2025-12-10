Скидки
Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ в 2025 году по версии Hockey Reference

Комментарии

Медиапортал Hockey Reference проанализировал страницы хоккеистов НХЛ на официальном сайте лиги по количеству посещений болельщиками и объявил, что самым популярным игроком в 2025 году стал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Россиянин занял первое место практически в каждом штате США и в большинстве провинций Канады.

Фото: hockey-reference.com

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующей игре «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря.

