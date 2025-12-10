Скидки
«Мы пока активно это не обсуждали». Президент МОК — о хоккейной арене

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что комитет пока активно не обсуждал ситуацию с готовностью хоккейной арены к грядущим соревнованиям на Олимпиаде-2026 в Италии.

«У нас 59 дней осталось до Олимпиады. Мы очень впечатлены тем, что увидели. Что касается хоккейной арены, мы пока активно это не обсуждали», — приводит слова Ковентри ТАСС.

Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей более подробно рассказал о ходе подготовки стадиона.

«Параметры арены такие, какие должны быть, на этой арене можно проводить соревнования высочайшего уровня, мы ждём потрясающих соревнований на Олимпиаде. Сейчас нет дискуссии между МОК, НХЛ и ИИХФ по поводу размера площадок. Нам пришлось перенести тестовые соревнования. Решение было провести тест по хоккею с 9 по 11 января. У нас будут тестовые соревнования, на которых мы сможем проверить состояние льда в условиях проведения трёх матчей в день», — заявил Дюкрей.

