«Мы были не готовы к такому». Генеральный директор «Трактора» — об уходе Бенуа Гру

Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал решение Бенуа Гру покинуть пост главного тренера челябинского клуба.

— Как отреагировали на уход из клуба двух тренеров — Гру и Рише?
— Уход Бена Гру для нас был неожиданным. Он объявил, что у него нет ресурсов, чтобы занимать эту должность, мы расторгли контракт по инициативе тренера, и он улетел. Мы были не готовы к такому. После этого приняли промежуточное решение с Рафаэлем Рише. А сейчас занимаемся подбором главного тренера, смотрим разные варианты.

— Когда вы почувствовали, что Гру дрогнул психологически?
— Для нас это было неожиданно. Он просто сказал, что ему не хватает ресурсов. Сейчас рассматриваем разные варианты усиления тренерского штаба.

— Получается, что он вас подвёл.
— Пока не будем давать оценку принятому решению. Сейчас это бесполезно делать. Мы смотрим вперёд. А позиция Гру была однозначной.

— Может, он как‑то её объяснил?
— Сказал только: «У меня нет внутренних ресурсов занимать пост главного тренера «Трактора», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

