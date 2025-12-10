Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ничего не поделать». Овечкин — о пропуске Олимпийских игр 2026 года в Италии

«Ничего не поделать». Овечкин — о пропуске Олимпийских игр 2026 года в Италии
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пропуск Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдёт [в будущем]», — цитирует Овечкина RG.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.

Материалы по теме
Дегтярёв: хозяева ОИ хотели бы видеть Овечкина и сборную, знаем по неофициальным каналам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android