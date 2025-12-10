«Ничего не поделать». Овечкин — о пропуске Олимпийских игр 2026 года в Италии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пропуск Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдёт [в будущем]», — цитирует Овечкина RG.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.