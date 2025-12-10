Моторыгин и Галкин выбрали пять лучших вратарей за всю историю сборной России

Вратари сборной «Россия 25» Максим Моторыгин и Владимир Галкин в преддверии начала Кубка Первого канала в Новосибирске выбрали пять лучших голкиперов за всю историю национальной команды.

«Владислав Третьяк, легенда. Сергей Бобровский – на втором месте, Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестёркин», — заявили Моторыгин и Галкин в видео, опубликованном Федерацией хоккея России.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.