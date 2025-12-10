Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Моторыгин и Галкин выбрали пять лучших вратарей за всю историю сборной России

Моторыгин и Галкин выбрали пять лучших вратарей за всю историю сборной России
Комментарии

Вратари сборной «Россия 25» Максим Моторыгин и Владимир Галкин в преддверии начала Кубка Первого канала в Новосибирске выбрали пять лучших голкиперов за всю историю национальной команды.

«Владислав Третьяк, легенда. Сергей Бобровский – на втором месте, Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестёркин», — заявили Моторыгин и Галкин в видео, опубликованном Федерацией хоккея России.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Ранее Федерация хоккея России представила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Материалы по теме
Официально
ФХР определила окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android