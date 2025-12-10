Скидки
«Монреаль» поздравил форварда Ивана Демидова с 20-летием

Комментарии

Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» на своей странице в социальной сети Х поздравила российского форварда Ивана Демидова с 20-летием. День рождения нападающий отмечает сегодня, 10 декабря.

Фото: «Монреаль»

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Демидов провёл 28 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. «Монреаль» после 29 встреч набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче канадский клуб встретится с «Питтсбург Пингвинз» в гостях. Игра состоится в ночь на 12 декабря и начнётся в 3:00 мск.

Напомним, ранее стало известно, что Иван Демидов запустил собственную линию одежды.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов запустил свой бренд одежды. Цены — от $ 35 до $ 150
