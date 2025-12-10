Коньков: главная причина проблем Тамбиева — его жёсткие методы работы

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал отставку Леонида Тамбиева с поста главного тренера «Адмирала».

«Тамбиев за годы пребывания на Дальнем Востоке изучил местную специфику. И пока абсолютно неясно: кто, приехав, с ходу сможет войти в ситуацию и понять все обстоятельства, произведя необходимые изменения в составе и сочетаниях.

При этом нельзя не отметить, что у Тамбиева в «Адмирале» регулярно возникали проблемы как после первого успешного сезона, так и в прошлом году. Главной причиной этих проблем можно считать его жёсткие методы работы и управления командой, не всегда воспринимаемые хоккеистами. В текущем чемпионате у «моряков» сразу что-то пошло не так. Но для «Адмирала», если учитывать игры в запасе, ещё ничего не потеряно. Ещё раз повторю: новому наставнику «Адмирала» будет очень сложно, однако шансы решить главную задачу на сезон – попадание в плей-офф – у приморцев, несомненно, есть», — цитирует Конькова «Спорт день за днём».