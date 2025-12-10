Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Трактора» Григоренко: комфортно ощущаю себя в Америке

Нападающий «Трактора» Григоренко: комфортно ощущаю себя в Америке
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко рассказал о жизни в Северной Америке.

— Можете про себя сказать, что вы человек, которому суперкомфортно жить в России, поэтому, может быть, частично из-за этого не совсем сложился тот период в Америке?
— Не знаю, как у других ребят, но к американскому быту спокойно отношусь. У меня супруга родом из Канады, и там у нас дом. Летом мы там проводим время. Я абсолютно комфортно ощущаю себя в Америке, в Канаде. Это не мой фактор, мне одинаково комфортно и здесь, и по ту сторону океана. Были другие сложности. Есть нюансы. Особенно для тех ребят, кто во взрослом возрасте уезжает в Америку. Языковой барьер существует, другие моменты. Для многих людей это довольно серьёзно, — цитирует Григоренко «Советский спорт».

Материалы по теме
Михаил Григоренко рассказал, почему будет смотреть Олимпиаду без сборной России по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android