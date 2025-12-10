Нападающий «Трактора» Григоренко: комфортно ощущаю себя в Америке

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко рассказал о жизни в Северной Америке.

— Можете про себя сказать, что вы человек, которому суперкомфортно жить в России, поэтому, может быть, частично из-за этого не совсем сложился тот период в Америке?

— Не знаю, как у других ребят, но к американскому быту спокойно отношусь. У меня супруга родом из Канады, и там у нас дом. Летом мы там проводим время. Я абсолютно комфортно ощущаю себя в Америке, в Канаде. Это не мой фактор, мне одинаково комфортно и здесь, и по ту сторону океана. Были другие сложности. Есть нюансы. Особенно для тех ребят, кто во взрослом возрасте уезжает в Америку. Языковой барьер существует, другие моменты. Для многих людей это довольно серьёзно, — цитирует Григоренко «Советский спорт».