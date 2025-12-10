«Даже если это небезопасно, я всё равно хочу играть, плевать». М. Ткачук — об арене для ОИ

Братья Мэттью и Брэди Ткачук заявили, что поедут на Олимпийские игры, вне зависимости от возможных проблем на стадионе для хоккейного турнира.

«Даже если это небезопасно, я всё равно хочу играть. Мне плевать. Я хочу соревноваться и поеду туда», – сказал Мэттью Ткачук на подкасте Wingmen.

«Мы поедем туда, несмотря ни на что», — заявил Брэди Ткачук.

Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тысяч мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия.

Напомним, президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что комитет пока активно не обсуждал ситуацию с готовностью хоккейной арены к грядущим соревнованиям на Олимпиаде-2026 в Италии.