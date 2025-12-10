Скидки
Форвард «Динамо» Джиошвили рассказал, зачем ему писал главный тренер сборной Грузии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал про общение с главным тренером сборной Грузии по хоккею.

— Ты редкий представитель кавказцев в хоккее. Грузинские корни проявляются?
— К сожалению, я ни разу ещё не был в Грузии. Хотя недавно мне писал главный тренер сборной Грузии. Я сначала подумал, что он хочет позвать меня в сборную, а он просто попросил записать видео для команды. У них построили новый стадион, и в стране началось развитие хоккея. На чемпионате мира они вышли в третий дивизион, — приводит слова Джиошвили сайт КХЛ.

Ранее Максим Джиошвили рассказал о своих запоминающихся травмах за время карьеры.

