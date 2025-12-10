Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков назвал одного из главных претендентов на Кубок Гагарина в текущем сезоне

Коньков назвал одного из главных претендентов на Кубок Гагарина в текущем сезоне
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает минское «Динамо» одним из главных претендентов на победу в плей-офф в текущем сезоне.

— «Зубры» на четвёртый год пребывания Дмитрия Квартальнова в команде, благодаря мастеровитым и талантливым исполнителям, включая местную молодёжь, смогли найти симбиоз между системностью, эффективностью и яркой игрой, приносящей команде стабильный результат. Добавим сюда всё то, что творится вокруг клуба как в раздевалке, так и вне её – феноменальную поддержку болельщиков на «Минск-Арене» с её постоянными аншлагами! Всё это вкупе делает минчан командой, способной добиться большого успеха и даже замахнуться на Кубок Гагарина.

– То есть, вы не удивитесь, если главный трофей КХЛ по итогам сезона отправится в столицу Беларуси?
– Нет, нисколько не удивлюсь. На данный момент, если брать Западную конференцию, то минское «Динамо» – один из главных и несомненных претендентов на Кубок Гагарина, — цитирует Конькова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Коньков: главная причина проблем Тамбиева — его жёсткие методы работы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android