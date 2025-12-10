Гендиректор «Сибири»: Буцаев — жёсткий тренер, ребята не приняли его требований

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал работу Вячеслава Буцаева в новосибирском клубе.

— Как в руководстве клуба реагировали на разговоры о том, как с командой ведёт себя Вячеслав Буцаев?

— Клуб – это большая семья, где всё нацелено на достижение результата командой. Когда его нет, все начинают искать причины. До меня доходили разговоры о взаимодействии тренера с ребятами. К сожалению, у Вячеслава Геннадьевича не получилось найти общий язык с ребятами. Да, не секрет, что это довольно жёсткий тренер. Но, видимо, коллектив не принял его методов работы. Поэтому нам пришлось с ним расстаться по обоюдному согласию сторон.

— Насчёт работы Буцаева ходили совершенно невероятные слухи, что он запрещал пить воду на тренировках и требовал убрать иконы из раздевалки. Так ли это?

— Нет, ничего такого не было. Конечно, он высказывал какие-то свои замечания и пожелания. Может быть, это происходило в ультимативной форме. Скажу так: ребята не приняли его требований. У каждого тренера свои методы работы. К сожалению, в нашем клубе так получилось, – заявил Крутохвостов.