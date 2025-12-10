Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин планирует открыть собственный музей в Москве

Александр Овечкин планирует открыть собственный музей в Москве
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о планах открыть собственный музей в Москве.

«Это будет круто, фанатам очень понравится. Будет довольно масштабный проект с богатой историей. Всё, что у меня есть, будет там. Мои вещи, конечно будут, у меня их много, мои хоккейные клюшки, майки, шлемы, медали и много чего ещё. Будет круто», — приводит слова Овечкина RG.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Материалы по теме
Фото
Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ в 2025 году по версии Hockey Reference
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android