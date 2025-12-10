Александр Овечкин планирует открыть собственный музей в Москве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о планах открыть собственный музей в Москве.

«Это будет круто, фанатам очень понравится. Будет довольно масштабный проект с богатой историей. Всё, что у меня есть, будет там. Мои вещи, конечно будут, у меня их много, мои хоккейные клюшки, майки, шлемы, медали и много чего ещё. Будет круто», — приводит слова Овечкина RG.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.