Результаты матчей ВХЛ на 10 декабря 2025 года

Сегодня, 10 декабря, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 декабря 2025 года:

ХК «Норильск» — СКА-ВМФ — 3:4 Б;

«Магнитка» — «Южный Урал» — 0:1;

ХК «Тамбов» — «Челны» — 2:3;

ХК «Ростов» — «Нефтяник» — 3:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 51 очком после 32 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (47 очков в 33 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.