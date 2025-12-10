Результаты матчей МХЛ на 10 декабря 2025 года

Сегодня, 10 декабря, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 10 декабря 2025 года:

«Тайфун» — «Академия СКА» — 0:1;

«Амурские Тигры» — МХК «Динамо-Карелия» — 2:3 ОТ;

«Красноярские Рыси» — «Тюменский Легион» — 5:2;

«Авто» — «Динамо-Шинник» — 3:2;

«Локо-76» — «АКМ Новомосковск» — 3:2 ОТ;

«Чайка» — МХК «Спартак» — 1:2;

МХК «Динамо» М — «Красная Армия» — 0:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.