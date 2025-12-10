Скидки
Рафаэль Рише войдёт в штаб «Авангарда». Это личное решение Ги Буше

Рафаэль Рише войдёт в штаб «Авангарда». Это личное решение Ги Буше
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише войдёт в тренерский штаб «Авангарда». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время об этом объявят официально. Это решение принял лично главный тренер омской команды Ги Буше, оба специалиста говорят на французском языке.

Рафаэль Рише исполнял обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру, с мая 2024 года канадец входил в тренерский штаб специалиста в челябинском клубе. 8 декабря 2025 года Рише объявил об уходе из «Трактора» по собственному желанию.

«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

