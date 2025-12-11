Игорь Шестёркин сделал яркий сейв в шпагате в матче с «Чикаго»
В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кревьер (Грызлик, Дикинсон) – 27:08 (sh) 2:0 Бедард (Бураковски) – 34:27
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 0:0.
В первом периоде российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал яркий сейв, отразив бросок Андре Бураковски в шпагате.
Права на видео принадлежат НХЛ.
В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 25 матчах, в которых одержал 12 побед, пропуская в среднем за игру 2,46 голов.
На данный момент «Рейнджерс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка.
