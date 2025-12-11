Скидки
Игорь Шестёркин сделал яркий сейв в шпагате в матче с «Чикаго»

Комментарии
Комментарии

В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кревьер (Грызлик, Дикинсон) – 27:08 (sh)     2:0 Бедард (Бураковски) – 34:27    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 0:0.

В первом периоде российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал яркий сейв, отразив бросок Андре Бураковски в шпагате.

Права на видео принадлежат НХЛ.

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 25 матчах, в которых одержал 12 побед, пропуская в среднем за игру 2,46 голов.

На данный момент «Рейнджерс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка.

