Игорь Шестёркин сделал яркий сейв в шпагате в матче с «Чикаго»

В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 0:0.

В первом периоде российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал яркий сейв, отразив бросок Андре Бураковски в шпагате.

Права на видео принадлежат НХЛ.

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 25 матчах, в которых одержал 12 побед, пропуская в среднем за игру 2,46 голов.

На данный момент «Рейнджерс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка.