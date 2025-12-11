22 сейва Игоря Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от сухого поражения в игре с «Чикаго»

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк-Рейнджерс». Хозяева площадки победили со счётом 3:0.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский вратарь Игорь Шестёркин, который отразил 22 из 25 бросков в створ (88%). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев, форвард гостей Артемий Панарин и его одноклубник защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

Заброшенные шайбы «Чикаго» записали на свой счёт Луис Кревьер, Коннор Бедард и Тайлер Бертуцци.