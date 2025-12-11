Скидки
Чикаго Блэкхоукс — Нью-Йорк-Рейнджерс, результат матча 11 декабря 2025, счет 3:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

22 сейва Игоря Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от сухого поражения в игре с «Чикаго»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк-Рейнджерс». Хозяева площадки победили со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кревьер (Грызлик, Дикинсон) – 27:08 (sh)     2:0 Бедард (Бураковски) – 34:27     3:0 Бертуцци (Грин, Бедард) – 43:52    

Ворота «Рейнджерс» защищал российский вратарь Игорь Шестёркин, который отразил 22 из 25 бросков в створ (88%). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев, форвард гостей Артемий Панарин и его одноклубник защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

Заброшенные шайбы «Чикаго» записали на свой счёт Луис Кревьер, Коннор Бедард и Тайлер Бертуцци.

