Калгари Флэймз — Детройт Ред Уингз, результат матча 11 декабря 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Детройт» выиграл третий матч подряд, оборвав победную серию «Калгари»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 01:02     0:2 Сандин-Пелликка (Дебринкэт, Кейн) – 04:33     0:3 Дебринкэт (Копп) – 27:41     0:4 Ларкин (Рэймонд) – 29:09     1:4 Фараби – 48:02 (sh)     2:4 Коронато (Кадри) – 49:07     3:4 Уигар (Андерссон, Кадри) – 54:40    

Российский защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметился.

Авторами голов «Детройта» стали Алекс Дебринкэт (дубль), Аксель Сандин-Пелликка и Дилан Ларкин. Игроки «Калгари» Джоэль Фараби, Мэтт Коронато и Маккензи Уигар сократили до минимума отставание со счёта 0:4.

Для «Ред Уингз» эта победа стала третьей подряд. «Флэймз», напротив, прервали трёхматчевую выигрышную серию.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

