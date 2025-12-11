«Детройт» выиграл третий матч подряд, оборвав победную серию «Калгари»

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

Российский защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметился.

Авторами голов «Детройта» стали Алекс Дебринкэт (дубль), Аксель Сандин-Пелликка и Дилан Ларкин. Игроки «Калгари» Джоэль Фараби, Мэтт Коронато и Маккензи Уигар сократили до минимума отставание со счёта 0:4.

Для «Ред Уингз» эта победа стала третьей подряд. «Флэймз», напротив, прервали трёхматчевую выигрышную серию.

