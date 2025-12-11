«Детройт» выиграл третий матч подряд, оборвав победную серию «Калгари»
В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 01:02 0:2 Сандин-Пелликка (Дебринкэт, Кейн) – 04:33 0:3 Дебринкэт (Копп) – 27:41 0:4 Ларкин (Рэймонд) – 29:09 1:4 Фараби – 48:02 (sh) 2:4 Коронато (Кадри) – 49:07 3:4 Уигар (Андерссон, Кадри) – 54:40
Российский защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметился.
Авторами голов «Детройта» стали Алекс Дебринкэт (дубль), Аксель Сандин-Пелликка и Дилан Ларкин. Игроки «Калгари» Джоэль Фараби, Мэтт Коронато и Маккензи Уигар сократили до минимума отставание со счёта 0:4.
Для «Ред Уингз» эта победа стала третьей подряд. «Флэймз», напротив, прервали трёхматчевую выигрышную серию.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
