Результаты матчей НХЛ на 11 декабря 2025 года

В ночь на 11 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 11 декабря 2025 года:

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0;
«Калгари Флэймз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:4;
«Юта Мамонт» – «Флорида Пантерз» — 3:4;
«Сиэтл Кракен» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 49 очками после 30 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Вашингтон Кэпиталз», набравший 39 очков после 30 встреч.

