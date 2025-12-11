Скидки
Юта Мамонт — Флорида Пантерз, результат матча 11 декабря 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Юту» с голом на последней минуте
Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнтер (Марино) – 11:23     1:1 Вераге (Экблад, Беннетт) – 19:17     1:2 Беннетт (Родригес, Миккола) – 21:40     1:3 Беннетт (Вераге) – 23:24     2:3 Гюнтер (Круз, Марино) – 23:37     3:3 Макбэйн (Дурзи, Коул) – 34:37     3:4 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт) – 59:08    

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 27 из 30 бросков в створ (90%). Защитник «Юты» Михаил Сергачёв и его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрали.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Беннетт, ещё один гол на счету Картера Вераге, победная шайба на последней минуте в активе Антона Лунделля. За «Мамонт» отличились Дилан Гюнтер (дубль) и Джек Макбэйн.

