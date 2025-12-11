Сергей Бобровский оформил великолепный сейв при выходе «два в одного»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился красочным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (4:3), который завершился в ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 31-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу «Пантерз» Бобровский спас свои ворота в сложнейшей ситуации при выходе двух игроков «Юты» на одного защитника. Российский голкипер успел среагировать на поперечную передачу, мгновенно переместился в противоположный угол ворот и остановил шайбу ловушкой после броска капитана «Мамонт» Клейтона Келлера.