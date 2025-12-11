Сергей Бобровский оформил великолепный сейв при выходе «два в одного»
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился красочным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (4:3), который завершился в ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнтер (Марино) – 11:23 1:1 Вераге (Экблад, Беннетт) – 19:17 1:2 Беннетт (Родригес, Миккола) – 21:40 1:3 Беннетт (Вераге) – 23:24 2:3 Гюнтер (Круз, Марино) – 23:37 3:3 Макбэйн (Дурзи, Коул) – 34:37 3:4 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт) – 59:08
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 31-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу «Пантерз» Бобровский спас свои ворота в сложнейшей ситуации при выходе двух игроков «Юты» на одного защитника. Российский голкипер успел среагировать на поперечную передачу, мгновенно переместился в противоположный угол ворот и остановил шайбу ловушкой после броска капитана «Мамонт» Клейтона Келлера.
