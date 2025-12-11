«Сиэтл» спас матч на последней минуте и обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме
В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макканн (Данн, Стивенсон) – 23:21 (pp) 1:1 Лаферрье (Армиа) – 28:16 (sh) 1:2 Фиала (Копитар, Кемпе) – 54:40 (pp) 2:2 Бенирс (Толванен) – 59:34 (pp) 3:2 Данн (Толванен, Эберле) – 61:21 (pp)
На 24-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Сиэтла» Джаред Макканн, которому ассистировали Винс Данн и Чандлер Стивенсон. Через несколько минут в меньшинстве счёт сравнял Алекс Лаферрье. На 55-й минуте большинство реализовал Кевин Фиала. Ассистентами выступили Анже Копитар и Адриан Кемпе. За 25 секунд до конца Ээли Толванен сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева.
«Сиэтл» избежал седьмого поражения подряд.
