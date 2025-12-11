«Сиэтл» спас матч на последней минуте и обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

На 24-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Сиэтла» Джаред Макканн, которому ассистировали Винс Данн и Чандлер Стивенсон. Через несколько минут в меньшинстве счёт сравнял Алекс Лаферрье. На 55-й минуте большинство реализовал Кевин Фиала. Ассистентами выступили Анже Копитар и Адриан Кемпе. За 25 секунд до конца Ээли Толванен сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева.

«Сиэтл» избежал седьмого поражения подряд.