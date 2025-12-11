Расписание матчей ВХЛ на 11 декабря 2025 года

Сегодня, 11 декабря, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 декабря 2025 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Динамо» Спб;

16:30. «Зауралье» – «Кристалл»;

17:00. «Югра» – «Рязань-ВДВ»;

17:00. «Рубин» – «Дизель»;

18:30. «Химик» – «Молот»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 51 очком после 32 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (47 очков в 33 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.