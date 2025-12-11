Скидки
«Авангард» объявил о подписании контракта с тренером Рафаэлем Рише

Комментарии

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до 2027 года с тренером Рафаэлем Рише, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.

На протяжении всей карьеры 31-летний Рише трудился в юниорских канадских лигах. В 2024 году вошёл в тренерский штаб челябинского «Трактора», с которым дошёл до финала Кубка Гагарина.

Рафаэль Рише исполнял обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру, с мая 2024 года канадец входил в тренерский штаб специалиста в челябинском клубе. 8 декабря 2025 года Рише объявил об уходе из «Трактора» по собственному желанию.

«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

