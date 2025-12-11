В «Авангарде» объяснили подписание контракта с бывшим тренером «Трактора» Рафаэлем Рише

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с канадским тренером Рафаэлем Рише, ранее работавшим в челябинском «Тракторе».

«Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнёт свою работу с командой», — цитирует Сопина пресс-служба омского клуба.