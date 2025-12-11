Расписание матчей МХЛ на 11 декабря 2025 года

Сегодня, 11 декабря, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Тайфун» – «Академия СКА»;

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Динамо-Карелия»;

18:30. «Реактор» – «Кузнецкие Медведи»;

18:30. «Спутник» – «Омские Ястребы»;

19:00. «АКМ-Юниор» – МХК «Спартак МАХ»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Красная Армия»;

19:00. «Крылья Советов» – «Капитан».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.