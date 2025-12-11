«Пацаны, только победа!» Радулов дал напутствие хоккеистам сборной «Россия 25»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов пожелал удачи хоккеистам сборной «Россия 25» на предстоящем Кубке Первого канала. Форвард не смог принять участие в турнире, ему требуется восстановление после тяжёлых игр.

«Всем привет, друзья. Команда, болельщики, хочу пожелать вам удачи в предстоящем турнире «Кубок Первого канала», который пройдёт в Новосибирске. В прекрасном городе, где очень любят хоккей и потрясающие болельщики. Ребятам хочу пожелать удачи, и, самое главное, без травм. Новосибирск, болейте за сборную, поддерживайте их. Пацаны, только победа!» — цитирует Радулова ФХР.

Международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут команды Беларуси и Казахстана.