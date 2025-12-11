Скидки
Хоккей

Главный тренер «Рейнджерс» оценил третье подряд поражение команды
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (0:3), которое стало для «синерубашечников» третьим подряд. До этого матча «Чикаго» потерпел два разгромных поражения с общим счётом 1:13 от «Лос-Анджелеса» и «Анахайма».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кревьер (Грызлик, Дикинсон) – 27:08 (sh)     2:0 Бедард (Бураковски) – 34:27     3:0 Бертуцци (Грин, Бедард) – 43:52    

«Мне показалось, что с самого начала игры они были быстрее нас. Они быстрее добирались до шайбы и играли с большей энергией. Для сравнения, у них было несколько сложных игр перед этим матчем. У всех в этой лиге есть гордость. Мы знали, что они выйдут на лёд с большей энергией, учитывая обстоятельства, в которых оказалась их команда. А мы не смогли им соответствовать», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

