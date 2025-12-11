Главный тренер «Рейнджерс» оценил третье подряд поражение команды

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (0:3), которое стало для «синерубашечников» третьим подряд. До этого матча «Чикаго» потерпел два разгромных поражения с общим счётом 1:13 от «Лос-Анджелеса» и «Анахайма».

«Мне показалось, что с самого начала игры они были быстрее нас. Они быстрее добирались до шайбы и играли с большей энергией. Для сравнения, у них было несколько сложных игр перед этим матчем. У всех в этой лиге есть гордость. Мы знали, что они выйдут на лёд с большей энергией, учитывая обстоятельства, в которых оказалась их команда. А мы не смогли им соответствовать», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.