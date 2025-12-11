Скидки
Хоккей

Капитан «Салавата Юлаева» Панин рассказал о реакции команды на попадание в зону плей-офф

Капитан «Салавата Юлаева» Панин рассказал о реакции команды на попадание в зону плей-офф
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что команда никак не отпраздновала попадание в зону плей-офф и продолжает настраиваться на каждый матч.

— «Салават Юлаев» после половины регулярки наконец идёт в зоне плей-офф, есть ли в раздевалке празднования?
— Все настраиваются на каждую игру, такого даже близко нет. А танцы — это когда сезон закончится, всё прогремит и пройдёт. Кто хочет, может собраться где-нибудь в ночных клубах, или у себя дома в бане, и там танцевать под караоке, — цитирует Панина Legalbet.

«Салават Юлаев» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко в 34 матчах.

Комментарии
