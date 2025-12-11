Сурин — о выбравшем его на драфте «Нэшвилле»: пока разочаровывают, но желания помочь нет

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин, выбранный «Нэшвиллом» под общим 22-м номером на драфте НХЛ — 2024, высказался о результатах команды в НХЛ.

– «Нэшвилл» пока чуть разочаровывает. Смотрю хайлайты, полностью смотреть матчи не получается. Радуюсь за Федю Свечкова, но больше почёрпываю из игры команд, которые лидируют, например, «Даллас» с «Колорадо».

– Нет желания помочь «Нэшвиллу» исправить ситуацию?

– Нет пока, – цитирует Сурина Legalbet.

19-летний Сурин начинал заниматься хоккеем в воронежском «Буране». Перед сезоном-2019/2020 перешёл в ярославский «Локомотив». В сезоне-2022/2023 провёл в МХЛ 9 матчей за «Локо-76» и 49 — за «Локо». В следующем сезоне продолжил выступать за «Локо», 2 октября в гостевой игре со «Спартаком» (4:2) дебютировал в КХЛ.