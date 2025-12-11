Скидки
«Игра стала строже, появилась система». Форвард «Торпедо» — об изменениях при Исакове

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов рассказал об изменениях в тренировках и игре команды после прихода нового главного тренера Алексея Исакова. Ранее команду тренировал Игорь Ларионов.

– Что изменилось в команде с приходом Исакова?
– Игра стала строже, появилась система. С Игорем Николаевичем у нас был более атакующий хоккей, всё активно. А у Алексея Геннадьевича, если мы выигрываем, он может перестроить игру в конце матча или периода — сыграть проще, если где-то нас давят. В раздевалке каких-то заметных перемен нет, но собраний и видеопросмотров стало больше, этому уделяется внимание, — цитирует Виноградова «Советский спорт».

Комментарии
