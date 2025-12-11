Роман Ротенберг сфотографировался со Стивеном Сигалом в ресторане Новосибирска

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сфотографировался со Стивеном Сигалом в одном из ресторанов Новосибирска. Знаменитый американский актёр был приглашённым гостем на мероприятии ресторана.

Фото: личный архив Ротенберга

«Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем – Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом. Поговорили о планах, о развитии культуры и спорта, о том, как важно передавать детям правильные ценности.

Рассказал ему о большом Фестивале хоккея, который сейчас проходит в городе, и пригласил на матчи. Для нас важно, когда такие выдающиеся люди знакомятся с российским хоккеем и атмосферой наших турниров. Надеюсь, он сможет почувствовать энергетику российского хоккея – она особенная», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря.