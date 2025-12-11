Скидки
Форвард «Торпедо»: в этом сезоне КХЛ нет лёгких соперников, раньше могло быть иначе

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов оценил выступление нижегородской команды в текущем сезоне и отметил, что в лиге больше нет лёгких соперников.

– Как оцените выступление команды в первые месяцы сезона?
– Показатели у нас хорошие, но всегда есть желание расти. Нужно добавлять, не расслабляться, с каждой игрой подниматься выше. В этом сезоне нет лёгких соперников — сейчас каждый матч непростой. Раньше могло быть иначе, а сейчас такого уже нет. Я лично доволен, но понимаю, что может быть лучше, — цитирует Виноградова «Советский спорт».

После 35 матчей текущего сезона «Торпедо» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

